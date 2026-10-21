अमित शाह का भारत को तीन साल में नशा-मुक्त बनाने का लक्ष्य

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 31 दिसंबर, 2029 तक भारत को नशा-मुक्त बनाने की घोषणा की. साथ ही 2026 के बाकी समय और अगले तीन सालों में नशीले पदार्थों के खिलाफ एकजुटता के साथ इसे खत्म करने की अपील की. शाह ने यह घोषणा राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर पुलिस स्मृति दिवस पर की. उन्होंने कहा कि ड्रग्स की समस्या पूरे देश के लिए एक गंभीर चुनौती है. इस मौके पर शाह ने कहा, 'हमने 31 दिसंबर, 2029 तक भारत से ड्रग्स की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य रखा है.' इस मौके पर शाह ने कहा, 'हमने 31 दिसंबर, 2029 तक भारत से ड्रग्स के खतरे को खत्म करने का टारगेट रखा है.' एक बयान के मुताबिक इस टारगेट को पाने के लिए गृह मंत्री ने 2026 के बाकी समय और अगले तीन सालों में मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की.