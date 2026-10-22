अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला, बोले- 'पिछले 30 साल की सरकारों ने गंदे पानी से मैली की यमुना, मई 2029 से पहले होगी शुद्ध'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनर्जीवन से जुड़ी 8,941 करोड़ रुपये की 33 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 30 सालों में इन सरकारों ने दिल्ली का गंदा पानी यमुना में छोड़कर इसे दूषित किया है। शाह ने जनता को आश्वासन दिया कि सरकार मई 2029 से पहले यमुना नदी को पूरी तरह शुद्ध करके दिखाएगी। इसके अलावा, उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक चालबाजी और भीड़ के दम पर जनता के जनादेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने विश्वास जताया कि अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण कांग्रेस अगले 30 साल तक सत्ता में नहीं आ पाएगी।