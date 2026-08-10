ETV Bharat / Videos

छात्रों पर पुलिस एक्शन मामले में जवाब देंगे अमित शाह, किरेन रिजिजू ने विपक्ष को दी चुनौती - CONGRESS WHIP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमित शाह देंगे जवाब (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 8:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन के मामले में अब गृहमंत्री अमित शाह  संसद में जवाब देंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि शाह इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन विपक्ष को भरोसा देना होगा कि वे बहस से भागेंगे नहीं.

इस बीच, कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त तक अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया है. 20 जुलाई से चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष छात्र प्रदर्शन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, महिला आरक्षण और FCRA बिल जैसे कई मुद्दों पर लगातार हमलावर है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन के मामले में अब गृहमंत्री अमित शाह  संसद में जवाब देंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि शाह इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन विपक्ष को भरोसा देना होगा कि वे बहस से भागेंगे नहीं.

इस बीच, कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त तक अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया है. 20 जुलाई से चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष छात्र प्रदर्शन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, महिला आरक्षण और FCRA बिल जैसे कई मुद्दों पर लगातार हमलावर है.

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAH
STUDENT PROTEST DELHI
KIREN RIJIJU
CONGRESS WHIP
PARLIAMENT MONSOON SESSION

संबंधित ख़बरें

जेपी नड्डा का राहुल गांधी को चैलेंज

जेपी नड्डा का राहुल गांधी को चैलेंज, कहा, भ्रम न फैलाएं, जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चलाई गई

August 10, 2026 at 11:09 PM IST
असम-अरुणाचल बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात

असम-अरुणाचल बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात, गोलीबारी में असम के 8 लोग घायल

August 10, 2026 at 10:42 PM IST
पुल से नाले में गिरी कार

पुल से नाले में गिरी कार, 9 की मौत, मृतकों में 3 बच्चे

August 10, 2026 at 9:20 PM IST
रूस के निज़नेकामस्क शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमला

रूस के निज़नेकामस्क शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत

August 10, 2026 at 8:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.