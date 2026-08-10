छात्रों पर पुलिस एक्शन मामले में जवाब देंगे अमित शाह, किरेन रिजिजू ने विपक्ष को दी चुनौती - CONGRESS WHIP
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 10, 2026 at 8:10 PM IST
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन के मामले में अब गृहमंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि शाह इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन विपक्ष को भरोसा देना होगा कि वे बहस से भागेंगे नहीं.
इस बीच, कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त तक अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया है. 20 जुलाई से चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष छात्र प्रदर्शन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, महिला आरक्षण और FCRA बिल जैसे कई मुद्दों पर लगातार हमलावर है.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन के मामले में अब गृहमंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि शाह इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन विपक्ष को भरोसा देना होगा कि वे बहस से भागेंगे नहीं.
इस बीच, कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त तक अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया है. 20 जुलाई से चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष छात्र प्रदर्शन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, महिला आरक्षण और FCRA बिल जैसे कई मुद्दों पर लगातार हमलावर है.