पटना: बिहार विधानसभा चुनावों की रणभेरी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना पहुंचे हैं, जहां वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले 'राष्ट्रीय एकता दिवस' (सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती) के सिलसिले में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश की एकता, अखंडता और पटेल के योगदान पर चर्चा होने की संभावना है. चुनावी हलचल के बीच शाह का यह दौरा एनडीए के घोषणापत्र जारी करने और लखीसराय, मुंगेर, नालंदा व पटना में चार जनसभाओं के संयोजन से जुड़ा माना जा रहा है, जो बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है.