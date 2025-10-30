ETV Bharat / Videos

सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, पटना में अमित शाह की कॉन्फ्रेंस - AMIT SHAH PC IN PATNA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 30, 2025 at 10:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनावों की रणभेरी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना पहुंचे हैं, जहां वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले 'राष्ट्रीय एकता दिवस' (सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती) के सिलसिले में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश की एकता, अखंडता और पटेल के योगदान पर चर्चा होने की संभावना है. चुनावी हलचल के बीच शाह का यह दौरा एनडीए के घोषणापत्र जारी करने और लखीसराय, मुंगेर, नालंदा व पटना में चार जनसभाओं के संयोजन से जुड़ा माना जा रहा है, जो बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है. 

पटना: बिहार विधानसभा चुनावों की रणभेरी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना पहुंचे हैं, जहां वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले 'राष्ट्रीय एकता दिवस' (सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती) के सिलसिले में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश की एकता, अखंडता और पटेल के योगदान पर चर्चा होने की संभावना है. चुनावी हलचल के बीच शाह का यह दौरा एनडीए के घोषणापत्र जारी करने और लखीसराय, मुंगेर, नालंदा व पटना में चार जनसभाओं के संयोजन से जुड़ा माना जा रहा है, जो बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAH
सरदार वल्लभ भाई पटेल
SARDAR VALLABHBHAI PATEL JAYANTI
AMIT SHAH PC IN PATNA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bihar Team

...view details

संबंधित ख़बरें

PM MODI

मुजफ्फरपुर में मोदी मैजिक, PM ने कहा 'मन मोह लेती है यहां की मिठास'

October 30, 2025 at 11:44 AM IST
Tejashwi Yadav

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का संयुक्त घोषणापत्र जारी

October 28, 2025 at 4:47 PM IST
ETV Bharat Election Express

2020 में महागठबंधन का था औरंगाबाद, क्या इसबार बदलाव होगा? देखिए ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस लाइव

October 26, 2025 at 3:44 PM IST
Bihar Election 2025

भागलपुर में NDA या महागठबंधन? देखें ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE

October 25, 2025 at 3:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.