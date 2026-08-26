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'देश कोई धर्मशाला नहीं, घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर', अमित शाह का कड़ा संदेश; PRAHAR रणनीति पर जोर

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AMIT SHAH SAYS INDIA IS NOT A DHARAMSHALA (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 4:43 PM IST

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में घुसपैठियों और आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "यह देश कोई धर्मशाला नहीं है" और यहां रहने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है. शाह ने घुसपैठियों को देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और डेमोग्राफी के लिए बड़ा खतरा बताते हुए उन्हें बाहर निकालने का संकल्प दोहराया.

उन्होंने 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा को पहली शर्त बताया. पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए शाह ने नक्सलवाद और नशीले पदार्थों के खिलाफ वर्तमान सरकार की सफलताओं का जिक्र किया. आतंकवाद के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए उन्होंने 'PRAHAR' (प्रहार) रणनीति और विदेशों में बैठे 274 भगोड़ों को वापस लाने की उपलब्धियों को भी सामने रखा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में घुसपैठियों और आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "यह देश कोई धर्मशाला नहीं है" और यहां रहने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है. शाह ने घुसपैठियों को देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और डेमोग्राफी के लिए बड़ा खतरा बताते हुए उन्हें बाहर निकालने का संकल्प दोहराया.

उन्होंने 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा को पहली शर्त बताया. पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए शाह ने नक्सलवाद और नशीले पदार्थों के खिलाफ वर्तमान सरकार की सफलताओं का जिक्र किया. आतंकवाद के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए उन्होंने 'PRAHAR' (प्रहार) रणनीति और विदेशों में बैठे 274 भगोड़ों को वापस लाने की उपलब्धियों को भी सामने रखा.

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