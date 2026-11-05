अंबाला से अमित शाह LIVE

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंबाला छावनी में निर्मित आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं. इसके बाद अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड में एक जनसभा भी रखी गई है जिसमें अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे. अंबाला में शहीद स्मारक के लोगों के लिए खुलने पर आम लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक को हरियाणा के एनएच 44 के पास अंबाला छावनी के नन्हेड़ा में बनाया गया है.

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