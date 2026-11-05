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अंबाला से अमित शाह LIVE

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अंबाला से अमित शाह LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2026 at 3:59 PM IST

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Updated : November 5, 2026 at 5:03 PM IST

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंबाला छावनी में निर्मित आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं. इसके बाद अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड में एक जनसभा भी रखी गई है जिसमें अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे. अंबाला में शहीद स्मारक के लोगों के लिए खुलने पर आम लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक को हरियाणा के एनएच 44 के पास अंबाला छावनी के नन्हेड़ा में बनाया गया है.

ये भी पढ़ें : अंबाला का शहीद स्मारक कैसा दिखता है, अमित शाह के उद्घाटन से पहले देखिए शानदार झलक

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंबाला छावनी में निर्मित आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं. इसके बाद अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड में एक जनसभा भी रखी गई है जिसमें अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे. अंबाला में शहीद स्मारक के लोगों के लिए खुलने पर आम लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक को हरियाणा के एनएच 44 के पास अंबाला छावनी के नन्हेड़ा में बनाया गया है.

ये भी पढ़ें : अंबाला का शहीद स्मारक कैसा दिखता है, अमित शाह के उद्घाटन से पहले देखिए शानदार झलक

 

Last Updated : November 5, 2026 at 5:03 PM IST

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हरियाणा के अंबाला में अमित शाह
अंबाला में शहीद स्मारक

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