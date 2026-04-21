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'6 महीने में समाधान' अमित शाह का बड़ा वादा- BJP सरकार बनी तो खत्म होगा गोरखा मुद्दा - AMIT SHAH

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'6 महीने में समाधान' अमित शाह का बड़ा वादा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 7:09 PM IST

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अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो गोरखा मुद्दे का समाधान छह महीने के भीतर कर दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि केवल बीजेपी ही गोरखाओं की शर्तों के अनुसार समाधान निकाल सकती है. शाह ने कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार पर गोरखाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले इस मुद्दे पर बुलाई गई बैठकों में राज्य सरकार ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा. साथ ही उन्होंने वादा किया कि वोटर लिस्ट से हटाए गए गोरखाओं के नाम फिर जोड़े जाएंगे। गोरखालैंड की मांग दशकों से जारी है.

अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो गोरखा मुद्दे का समाधान छह महीने के भीतर कर दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि केवल बीजेपी ही गोरखाओं की शर्तों के अनुसार समाधान निकाल सकती है. शाह ने कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार पर गोरखाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले इस मुद्दे पर बुलाई गई बैठकों में राज्य सरकार ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा. साथ ही उन्होंने वादा किया कि वोटर लिस्ट से हटाए गए गोरखाओं के नाम फिर जोड़े जाएंगे। गोरखालैंड की मांग दशकों से जारी है.

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