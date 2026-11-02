अमित शाह ने राहुल को दी चुनौती, बोले- EVM, SIR पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार, कहा- राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि वह SIR, EVM पर चर्चा के लिए तैयार हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भाजपा ईवीएम के जरिए चुनाव जीतती है, तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गई? अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की 'वोट बचाओ' रैलियों की भी तीखी आलोचना की. सोमवार 2 नवंबर को अमित शाह ने हैदराबाद में पार्टी द्वारा आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में भाग लिया. अमित शाह ने कहा- "अगर हम ईवीएम के जरिए जीतते हैं.. तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गई? केरल और तमिलनाडु में गैर-भाजपा सरकारें कैसे बन गईं? पूरा देश कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहा है. कांग्रेस के 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ. कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है. क्या ऐसी पार्टी मोदी का मुकाबला कर सकती है? क्या वह उनके साथ रेस में हिस्सा ले सकती है? हैदराबाद से चुनौती दे रहे हैं कि एसआईआर और ईवीएम पर चर्चा के लिए तैयार हैं."