बीरभूम में अमित शाह का ममता सरकार पर हमला: गुंडाराज चलाने और भ्रष्टाचार करने का आरोप - AMIT SHAH ATTACKS MAMATA BANERJEE
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Published : April 13, 2026 at 11:07 PM IST
पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है... वैसे-वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है. बीरभूम में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी खेमे ने एक साथ ताकत दिखाई. एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सूरी में रैली की तो वहीं, दूसरी तरफ वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मयूरेश्वर में एक रैली में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और ममता सरकार पर तीखा हमला बोला. शाह ने कहा कि चार मई के बाद बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास का नया दौर शुरू होगा. शाह ने ये भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहां से सारे घुसपैठिये को बाहर निकाला जाएगा. शाह ने बंगाल में हिंसा के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया. पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि मतदान के दिन टीएमसी के गुंडे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे.
पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है... वैसे-वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है. बीरभूम में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी खेमे ने एक साथ ताकत दिखाई. एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सूरी में रैली की तो वहीं, दूसरी तरफ वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मयूरेश्वर में एक रैली में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और ममता सरकार पर तीखा हमला बोला. शाह ने कहा कि चार मई के बाद बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास का नया दौर शुरू होगा. शाह ने ये भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहां से सारे घुसपैठिये को बाहर निकाला जाएगा. शाह ने बंगाल में हिंसा के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया. पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि मतदान के दिन टीएमसी के गुंडे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे.