अमित कश्यप हत्याकांड; सांप से कटवाने की मर्डर की साजिश का क्या है पूरा मामला ?, मेरठ कोर्ट ने पत्नी और प्रेमी को सुनाई फांसी की सजा

उत्तर प्रदेस के मेरठ के बेहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में 18 महीने पहले हुए अमित कश्यप हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतक अमित कश्यप की पत्नी रविता कश्यप और उसके प्रेमी अमरदीप को भी फांसी की सजा सुनाई है. मेरठ की एडीजे 12 कोर्ट में सुनवाई हुई और एडीजे जयवीर सिंह नागर ने दोनों को सजा सुनाई.अकबरपुर सादात गांव की रविता और प्रेमी अमरजीत ने बेहद शातिर तरीके से पति अमित को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी. दोनों ने हत्या के बाद उसके शव को सांप से डंसवाया था. 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित कश्यप का शव उसके बिस्तर पर मिला था. उसके बिस्तर पर सांप भी मिला था. सांप अमित की कमर के नीचे इस तरह से दबा हुआ था, कि वह वहां से जा भी नहीं सकता था. अमित के शरीर पर सांप के काटने के लगभग 10 निशान भी थे. परिवार के लोगों ने समझा कि अमित की मौत सांप के कटाने से हुई है. परिवार के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया तो पत्नी रविता ने विरोध शुरू कर दिया. परिवार के लोगों से अभद्रता की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अमित के शरीर में सांप का जहर था ही नहीं. उसकी मौत दम घुटने से हुई थी. यही से पुलिस के शक की सुई रविता की ओर घूम गई. और फिर दोनों को गिरफ्तार किया.