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जंग के बीच ट्रंप का दावा, ईरान ने सीजफायर की गुजारिश की - IRAN WAR DAY 33

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जंग के बीच ट्रंप का दावा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 11:04 PM IST

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जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सीजफायर की मांग की है. उन्होंने ट्रूथ सोशल पर यह बात कही है. ट्रुथ सोशल पर बात करते हुए, ट्रंप ने एक नया दावा किया कि ईरान के "नए शासन के राष्ट्रपति, जो अपने पहले के राष्ट्रपति से बहुत कम कट्टरपंथी और कहीं ज्यादा समझदार हैं, ने अभी-अभी अमेरिका से सीजफायर के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि जब ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का फैसला करेगा, तब अमेरिका उसके प्रस्ताव की समीक्षा करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध दो या तीन हफ्ते में खत्म हो सकता है. यह लड़ाई तब शुरू हुई जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयरस्ट्राइक की जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए. उसके बाद हालात तेजी से बदल गए. जंग के कारण तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और ग्लोबल इकॉनमी को नुकसान पहुंचने का खतरा है. लेकिन ट्रंप, जिनके युद्ध पर बयान लड़ाई वाले से सुलह वाले हो गए हैं, ने मंगलवार देर रात कहा कि लड़ाई दो हफ्ते, शायद तीन हफ्ते में खत्म हो सकती है.

जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सीजफायर की मांग की है. उन्होंने ट्रूथ सोशल पर यह बात कही है. ट्रुथ सोशल पर बात करते हुए, ट्रंप ने एक नया दावा किया कि ईरान के "नए शासन के राष्ट्रपति, जो अपने पहले के राष्ट्रपति से बहुत कम कट्टरपंथी और कहीं ज्यादा समझदार हैं, ने अभी-अभी अमेरिका से सीजफायर के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि जब ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का फैसला करेगा, तब अमेरिका उसके प्रस्ताव की समीक्षा करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध दो या तीन हफ्ते में खत्म हो सकता है. यह लड़ाई तब शुरू हुई जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयरस्ट्राइक की जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए. उसके बाद हालात तेजी से बदल गए. जंग के कारण तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और ग्लोबल इकॉनमी को नुकसान पहुंचने का खतरा है. लेकिन ट्रंप, जिनके युद्ध पर बयान लड़ाई वाले से सुलह वाले हो गए हैं, ने मंगलवार देर रात कहा कि लड़ाई दो हफ्ते, शायद तीन हफ्ते में खत्म हो सकती है.

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