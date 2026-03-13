ETV Bharat / Videos

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच मोदी का ईरान को कॉल, तेल सप्लाई और भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा - MODI CALLS IRAN

जंग के बीच मोदी का ईरान को कॉल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 7:22 PM IST

मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से गुरुवार रात फोन पर बात की और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के कारण आम नागरिकों को हो रहे नुकसान और नागरिक ढांचे पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई. प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि तेल और जरूरी सामान की सप्लाई बिना किसी रुकावट जारी रहनी चाहिए. दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के मौजूदा हालात और क्षेत्र में तेजी से बदलते घटनाक्रम की जानकारी दी. दोनों नेताओं ने आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई है. 

