ईरान जंग के बीच देशभर में LPG का संकट,गैस एजेंसियों के बाहर लगी लाइनें, होटल-रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित - GAS SHORTAGE CRISIS

ईरान जंग के बीच गैस सिलेंडर का संकट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 11, 2026 at 9:25 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 9:33 PM IST

ईरान जंग और  होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें देश भर से आ रहीं हैं. दिल्ली की कई गैस एजेंसियों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी लाइनें देखी गईं.गैस उपभोक्ताओं ने गैस के ब्लैक मार्केटिंग के आरोप लगाए. एलपीजी की कमी के डर से नोएडा में उपभोक्ता गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेकर लाइन में लगे रहे. हरियाणा के भिवानी में गैस एजेंसी के बाहर लोग जमा हुए. उन्होंने बुकिंग के बावजूद गैस नहीं मिलने के आरोप लगाए. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में घरेलू गैस की आपूर्ति में कमी की आशंका के चलते लोग  एजेंसी पर पहुंच गए. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में एलपीजी डीलर कर्मचारी सिलेंडरों का नया स्टॉक नहीं मिलने की बात कही. कई शहरों में होटल और रेस्तरां मालिकों ने भी गैस सप्लाई में कमी की शिकायतें की. इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को गैस सप्लाई को लेकर एक आदेश जारी किया. जिसमें  घरों और परिवहन क्षेत्र के लिए सप्लाई पक्का करने और  गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से मौजूद गैस को डायवर्ट करने का आदेश दिया. अधिकारियों ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने का निर्देश भी दिया है.

GAS SHORTAGE CRISIS
IRAN WAR
CYLINDERS SHORT SUPPLY
GAS STATIONS
ETV Bharat Hindi Team

