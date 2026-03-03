मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए अमेरिका ने बड़ा संदेश जारी किया है. अमेरिका ने बढ़ते तनाव के बीच अपने नागरिकों से कई पश्चिम एशियाई देशों को तुरंत छोड़ने की अपील की है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बहरीन, मिस्र, कुवैत, लेबनान, ईरान, ओमान, इराक, कतर, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और यमन में मौजूद अमेरिकी नागरिक अब तुरंत प्रस्थान करें और वाणिज्यिक उड़ानों का इस्तेमाल करें. ये चेतावनी अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद जारी की गई है.

अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे Smart Traveller Enrollment Program यानी STEP पर अपना नाम दर्ज करें. सहायक विदेश मंत्री मोरा नामदार ने भी आपात स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.