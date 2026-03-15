ईरान में जारी तनाव और हमलों के बीच भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है. रविवार सुबह दुबई के रास्ते 70 से अधिक भारतीय छात्र भारत पहुंचे. इनमें अधिकांश छात्र जम्मू-कश्मीर से हैं, जो ईरान के अलग-अलग मेडिकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे थे. हालात बिगड़ने के बाद भारतीय उच्चायोग और भारत सरकार ने मिलकर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने बताया कि फिलहाल ईरान में करीब 1000 से 1200 भारतीय छात्र हैं, जिनमें से कई तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ाई कर रहे हैं. डॉ. मोमिन खान ने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार हमले और मिसाइल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे हालात में वहां रह रहे भारतीय छात्रों के लिए स्थिति काफी चिंताजनक हो गई थी. युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण छात्रों और उनके परिवारों में भी चिंता बढ़ गई थी.