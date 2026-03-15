ETV Bharat / Videos

ईरान संकट के बीच छात्रों की वतन वापसी शुरू, 70 से अधिक छात्र सुरक्षित भारत पहुंचे - INDIAN STUDENTS EVACUATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ईरान संकट के बीच छात्रों की वतन वापसी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 8:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 ईरान में जारी तनाव और हमलों के बीच भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है. रविवार सुबह दुबई के रास्ते 70 से अधिक भारतीय छात्र भारत पहुंचे. इनमें अधिकांश छात्र जम्मू-कश्मीर से हैं, जो ईरान के अलग-अलग मेडिकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे थे. हालात बिगड़ने के बाद भारतीय उच्चायोग और भारत सरकार ने मिलकर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने बताया कि फिलहाल ईरान में करीब 1000 से 1200 भारतीय छात्र हैं, जिनमें से कई तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ाई कर रहे हैं. डॉ. मोमिन खान ने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार हमले और मिसाइल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे हालात में वहां रह रहे भारतीय छात्रों के लिए स्थिति काफी चिंताजनक हो गई थी. युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण छात्रों और उनके परिवारों में भी चिंता बढ़ गई थी.

 ईरान में जारी तनाव और हमलों के बीच भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है. रविवार सुबह दुबई के रास्ते 70 से अधिक भारतीय छात्र भारत पहुंचे. इनमें अधिकांश छात्र जम्मू-कश्मीर से हैं, जो ईरान के अलग-अलग मेडिकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे थे. हालात बिगड़ने के बाद भारतीय उच्चायोग और भारत सरकार ने मिलकर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने बताया कि फिलहाल ईरान में करीब 1000 से 1200 भारतीय छात्र हैं, जिनमें से कई तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ाई कर रहे हैं. डॉ. मोमिन खान ने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार हमले और मिसाइल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे हालात में वहां रह रहे भारतीय छात्रों के लिए स्थिति काफी चिंताजनक हो गई थी. युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण छात्रों और उनके परिवारों में भी चिंता बढ़ गई थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN STUDENTS EVACUATION
TEHRAN UNIVERSITY STUDENTS
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
IRAN CRISIS
INDIAN STUDENTS EVACUATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कश्मीर में बर्फबारी

कश्मीर में बर्फबारी, रास्ते बंद, केदारनाथ में भी गिरी बर्फ

March 15, 2026 at 9:03 PM IST
रामोजी फिल्म सिटी में सिने मैजिकल ग्लो रन 2026 का आयोजन

रामोजी फिल्म सिटी में सिने मैजिकल ग्लो रन 2026 का आयोजन, पच्चीस सौ से ज्यादा रनर्स ने लिया हिस्सा

March 15, 2026 at 8:29 PM IST
जंग के बीच यात्रा पर संकट भारी

ईरान जंग: यात्रा पर संकट भारी, एयर इंडिया और इंडिगो ने दुबई, अबू धाबी की उड़ानें घटाई

March 15, 2026 at 6:22 PM IST
क्या होर्मुज स्ट्रेट पर फंस गए ट्रंप ?

ट्रंप ने कई देशों से कहा होर्मुज स्ट्रेट में भेजों युद्धपोत, क्या होर्मुज स्ट्रेट पर फंस गए ट्रंप ?

March 15, 2026 at 5:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.