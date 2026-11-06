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नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ते असंतोष के बीच CM उमर ने असंतुष्ट विधायकों से की मुलाकात, फारूक अब्दुल्ला बोले- पार्टी में कोई दरार नहीं

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फारूक अब्दुल्ला का विधायकों की नाराजगी से इनकार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2026 at 8:20 PM IST

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Updated : November 6, 2026 at 9:06 PM IST

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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को श्रीनगर के गुपकार रोड स्थित अपने आवास पर नाराज पार्टी विधायकों के साथ बैठक की. यह बैठक सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) में बढ़ती नाराजगी को दूर करने के लिए हुई. यह बैठक पिछले महीने उमर के कैबिनेट विस्तार के बाद 20 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों के खुले विरोध के बाद हुई. पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने विधायकों की शिकायतों को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने का भरोसा दिया. मीडिया से बात करते हुए विधायकों में से एक नजीर गुरेजी ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी शिकायतें रखीं. वहीं मुख्यमंत्री ने जल्द ही उनके समाधान का भरोसा दिया. गुरेजी पार्टी को मांगों का ज्ञापन देने वाले 20 से ज्यादा विधायकों में शामिल थे. उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे थे और हमने उन्हें मुख्यमंत्री उमर और पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के सामने रखा. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि चाहे वह राजनीतिक मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे सबका समाधान होगा. कुछ मुद्दों को तुरंत सुलझाया जाएगा जबकि दूसरे मुद्दों को भी धीरे-धीरे सुलझाया जाएगा. बैठक के बाद उमर और फारूक ने विधायकों के साथ मीडिया से बात की. उमर गुरुवार को जम्मू से नाराज विधायकों की शिकायतें और मांगें सुनने के लिए लौटे. नाराज विधायक मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) में पूरी तरह से बदलाव की मांग कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को श्रीनगर के गुपकार रोड स्थित अपने आवास पर नाराज पार्टी विधायकों के साथ बैठक की. यह बैठक सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) में बढ़ती नाराजगी को दूर करने के लिए हुई. यह बैठक पिछले महीने उमर के कैबिनेट विस्तार के बाद 20 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों के खुले विरोध के बाद हुई. पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने विधायकों की शिकायतों को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने का भरोसा दिया. मीडिया से बात करते हुए विधायकों में से एक नजीर गुरेजी ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी शिकायतें रखीं. वहीं मुख्यमंत्री ने जल्द ही उनके समाधान का भरोसा दिया. गुरेजी पार्टी को मांगों का ज्ञापन देने वाले 20 से ज्यादा विधायकों में शामिल थे. उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे थे और हमने उन्हें मुख्यमंत्री उमर और पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के सामने रखा. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि चाहे वह राजनीतिक मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे सबका समाधान होगा. कुछ मुद्दों को तुरंत सुलझाया जाएगा जबकि दूसरे मुद्दों को भी धीरे-धीरे सुलझाया जाएगा. बैठक के बाद उमर और फारूक ने विधायकों के साथ मीडिया से बात की. उमर गुरुवार को जम्मू से नाराज विधायकों की शिकायतें और मांगें सुनने के लिए लौटे. नाराज विधायक मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) में पूरी तरह से बदलाव की मांग कर रहे हैं.

Last Updated : November 6, 2026 at 9:06 PM IST

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NATIONAL CONFERENCE DISSENT
नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत
नाराज विधायकों ने रखी मांगें
आर्टिकल 370 को लागू करने की मांग

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