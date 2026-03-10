ETV Bharat / Videos

युद्ध के कारण देश भर में LPG आपूर्ति पर संकट, होटल उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ीं दिक्कतें - LPG SUPPLIES AFFECTED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
युद्ध के कारण देश भर में LPG आपूर्ति पर संकट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 11:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत के कई हिस्सों में घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. पश्चिम एशिया में संकट की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होने वाली तेल आपूर्ति में रुकावट आ रही है और इसका असर देश में एलपीजी की उपलब्धता पर पड़ रहा है. जमाखोरी और कथित कालाबाजारी से निपटने के लिए, भारतीय सरकार ने सोमवार को एलपीजी वितरण को नियंत्रित करने के उपायों की घोषणा की. एलपीजी सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच का अंतराल भी 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. घरेलू रसोई गैस के दामों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर जबकि वाणिज्यिक गैस की दरों में 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.  

महाराष्ट्र के पुणे में डीलरों का कहना है कि हाल के दिनों में वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति धीमी हो गई है, और नई रिफिल सीमा कुछ उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है.  

इसके अलावा, बेंगलुरु, चेन्नई और चंडीगढ़ समेत दूसरी जगहों पर भी गैस की किल्लत महसूस की जा रही है. 

भारत के कई हिस्सों में घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. पश्चिम एशिया में संकट की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होने वाली तेल आपूर्ति में रुकावट आ रही है और इसका असर देश में एलपीजी की उपलब्धता पर पड़ रहा है. जमाखोरी और कथित कालाबाजारी से निपटने के लिए, भारतीय सरकार ने सोमवार को एलपीजी वितरण को नियंत्रित करने के उपायों की घोषणा की. एलपीजी सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच का अंतराल भी 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. घरेलू रसोई गैस के दामों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर जबकि वाणिज्यिक गैस की दरों में 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.  

महाराष्ट्र के पुणे में डीलरों का कहना है कि हाल के दिनों में वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति धीमी हो गई है, और नई रिफिल सीमा कुछ उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है.  

इसके अलावा, बेंगलुरु, चेन्नई और चंडीगढ़ समेत दूसरी जगहों पर भी गैस की किल्लत महसूस की जा रही है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

LPG SUPPLIES AFFECTED
LPG आपूर्ति पर संकट
उपभोक्ताओं की बढ़ीं दिक्कतें
युद्ध का देश पर असर
LPG SUPPLIES AFFECTED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, वैश्विक हिस्सेदारी 8.2 प्रतिशत

March 10, 2026 at 11:07 PM IST
SC बोला, UCC के लिए समय आ गया है

UCC पर फिर बोला सुप्रीमकोर्ट, कहा, UCC के लिए समय आ गया है

March 10, 2026 at 8:48 PM IST
एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन

एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, पर्यटकों के लिए 16 मार्च से खुलेगा

March 10, 2026 at 8:34 PM IST
ट्रंप बोले, जल्द खत्म हो सकता है यु्द्ध

अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध का ग्यारहवां दिन, ट्रंप बोले, जल्द खत्म हो सकता है यु्द्ध, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात

March 10, 2026 at 8:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.