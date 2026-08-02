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बाढ़ भी नहीं तोड़ पाई दूल्हे राजा की हिम्मत, शादी के बाद नाव पर दुल्हनियां को लाए घर - FLOOD IN JAJPUR

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बाढ़ भी नहीं तोड़ पाई दूल्हे राजा की हिम्मत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 3:15 PM IST

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ओडिशा के जाजपुर में एक ऐसी शादी और दुल्हन की विदाई हुई है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है. यहां बैतरणी, कानी, खारासरोटा और ब्रह्मणी नदी में आई बाढ़ में खेत, सड़क और घर सब डूब गए हैं, लेकिन बाढ़ की ये परेशानी भी प्रमोद की शादी को नहीं टाल पाई. चूंकि प्रमोद पाधी की शादी पहले से तय थी, इसीलिए सिमालिया गांव से बारात तय समय पर धेनकनाल के भुबन के लिए रवाना हुई. शादी के बाद दुल्हन नाव पर सवार होकर ससुराल आई, जिसकी वजह से उनकी शादी यादगार बन गई. पूरा सफर खतरनाक था, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ. 

ओडिशा के जाजपुर में एक ऐसी शादी और दुल्हन की विदाई हुई है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है. यहां बैतरणी, कानी, खारासरोटा और ब्रह्मणी नदी में आई बाढ़ में खेत, सड़क और घर सब डूब गए हैं, लेकिन बाढ़ की ये परेशानी भी प्रमोद की शादी को नहीं टाल पाई. चूंकि प्रमोद पाधी की शादी पहले से तय थी, इसीलिए सिमालिया गांव से बारात तय समय पर धेनकनाल के भुबन के लिए रवाना हुई. शादी के बाद दुल्हन नाव पर सवार होकर ससुराल आई, जिसकी वजह से उनकी शादी यादगार बन गई. पूरा सफर खतरनाक था, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ. 

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