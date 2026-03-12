क्या अमेरिका भारत के खिलाफ नया ट्रेड वार शुरू करने की तैयारी कर रहा है? क्या आने वाले महीनों में भारतीय सामान पर भारी टैक्स लग सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत की इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट पर कितना पड़ेगा? दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और कई एशियाई देशों के खिलाफ एक नई ट्रेड जांच शुरू कर दी है और इस कदम ने वैश्विक व्यापार में हलचल पैदा कर दी है.

ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि कई देश जिनमें भारत, चीन और बांग्लादेश भी शामिल हैं, ऐसी ट्रेड पॉलिसी अपना रहे हैं जिससे अमेरिकी उद्योग को नुकसान हो रहा है. इसी वजह से अमेरिका अब इन देशों की ट्रेड प्रैक्टिस की जांच कर रहा है.

ये जांच अमेरिका के एक पुराने कानून ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत की जा रही है. इस कानून के जरिए अमेरिका उन देशों पर कार्रवाई कर सकता है जिन्हें वह अनफेयर ट्रेड यानी अनुचित व्यापारिक तरीकों का इस्तेमाल करने वाला मानता है. अगर जांच में आरोप सही पाए गए, तो अमेरिका इन देशों के सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात टैक्स लगा सकता है.

ये जांच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. इसमें चीन, यूरोपीय यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको जैसे बड़े आर्थिक खिलाड़ी भी शामिल हैं. इसके अलावा वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे कई एशियाई देश भी जांच के दायरे में आ गए हैं. दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका का बड़ा ट्रेड पार्टनर कनाडा को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है.