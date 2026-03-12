ETV Bharat / Videos

अमेरिका की नई ट्रेड जांच: क्या भारतीय सामान पर लग सकता है भारी टैरिफ? - HEAVY TARIFFS ON INDIAN GOODS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमेरिका की नई ट्रेड जांच (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 12, 2026 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

क्या अमेरिका भारत के खिलाफ नया ट्रेड वार शुरू करने की तैयारी कर रहा है? क्या आने वाले महीनों में भारतीय सामान पर भारी टैक्स लग सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत की इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट पर कितना पड़ेगा? दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और कई एशियाई देशों के खिलाफ एक नई ट्रेड जांच शुरू कर दी है और इस कदम ने वैश्विक व्यापार में हलचल पैदा कर दी है.

ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि कई देश जिनमें भारत, चीन और बांग्लादेश भी शामिल हैं, ऐसी ट्रेड पॉलिसी अपना रहे हैं जिससे अमेरिकी उद्योग को नुकसान हो रहा है. इसी वजह से अमेरिका अब इन देशों की ट्रेड प्रैक्टिस की जांच कर रहा है.

ये जांच अमेरिका के एक पुराने कानून ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत की जा रही है. इस कानून के जरिए अमेरिका उन देशों पर कार्रवाई कर सकता है जिन्हें वह अनफेयर ट्रेड यानी अनुचित व्यापारिक तरीकों का इस्तेमाल करने वाला मानता है. अगर जांच में आरोप सही पाए गए, तो अमेरिका इन देशों के सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात टैक्स लगा सकता है.

ये जांच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. इसमें चीन, यूरोपीय यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको जैसे बड़े आर्थिक खिलाड़ी भी शामिल हैं. इसके अलावा वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे कई एशियाई देश भी जांच के दायरे में आ गए हैं. दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका का बड़ा ट्रेड पार्टनर कनाडा को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है.

क्या अमेरिका भारत के खिलाफ नया ट्रेड वार शुरू करने की तैयारी कर रहा है? क्या आने वाले महीनों में भारतीय सामान पर भारी टैक्स लग सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत की इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट पर कितना पड़ेगा? दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और कई एशियाई देशों के खिलाफ एक नई ट्रेड जांच शुरू कर दी है और इस कदम ने वैश्विक व्यापार में हलचल पैदा कर दी है.

ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि कई देश जिनमें भारत, चीन और बांग्लादेश भी शामिल हैं, ऐसी ट्रेड पॉलिसी अपना रहे हैं जिससे अमेरिकी उद्योग को नुकसान हो रहा है. इसी वजह से अमेरिका अब इन देशों की ट्रेड प्रैक्टिस की जांच कर रहा है.

ये जांच अमेरिका के एक पुराने कानून ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत की जा रही है. इस कानून के जरिए अमेरिका उन देशों पर कार्रवाई कर सकता है जिन्हें वह अनफेयर ट्रेड यानी अनुचित व्यापारिक तरीकों का इस्तेमाल करने वाला मानता है. अगर जांच में आरोप सही पाए गए, तो अमेरिका इन देशों के सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात टैक्स लगा सकता है.

ये जांच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. इसमें चीन, यूरोपीय यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको जैसे बड़े आर्थिक खिलाड़ी भी शामिल हैं. इसके अलावा वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे कई एशियाई देश भी जांच के दायरे में आ गए हैं. दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका का बड़ा ट्रेड पार्टनर कनाडा को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY TARIFFS ON INDIAN GOODS
AMERICA NEW TRADE PROBE
अमेरिका की नई ट्रेड जांच
भारतीय सामान पर भारी टैरिफ
HEAVY TARIFFS ON INDIAN GOODS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

इजराइल के शहरों पर जोरदार हमला

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का तेरहवां दिन, इजराइल के कई शहरों पर ईरान का जोरदार हमला

March 12, 2026 at 10:44 PM IST
शेयर बाजार में भारी गिरावट

शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 829 अंक टूटा

March 12, 2026 at 9:34 PM IST
ग्रामीण बायोगैस पर पकाते हैं खाना

LPG संकट को बतसपुर गांव का जवाब: ग्रामीण बायोगैस पर पकाते हैं खाना

March 12, 2026 at 9:30 PM IST
"देश में ईंधन की कोई कमी नहीं"

"देश में ईंधन की कोई कमी नहीं", पेट्रोलियम मंत्री का गैस संकट पर सदन में बयान

March 12, 2026 at 8:52 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.