अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर नए एच-1बी वीजा पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. पिछले साल ट्रंप सरकार ने इसकी फीस में बढ़ोतरी कर इसे एक लाख डॉलर कर दिया था. अब इसे बढ़ाकर एक लाख तीन हजार 265 डॉलर करने का प्रस्ताव है. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय देना होगा. यह दूसरे सभी लागू शुल्कों या भुगतानों के अतिरिक्त होगा. होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का अनुमान है कि एच-1बी वीजा शुल्क से सरकार को सालाना करीब 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आमदनी होगी. डिपार्टमेंट के मुताबिक, संघीय सरकार को आव्रजन लाभों का निर्णय करने, धोखाधड़ी का पता लगाने, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच, सिस्टम के मॉर्डनाइजेशन आधुनिकीकरण समेत दूसरे कामों के लिए खर्च करना पड़ता है, अब वो खर्च इसी से जुटाया जाएगा.