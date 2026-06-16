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तेहरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत: ईरान के साथ MoU होने के बाद ट्रंप का बयान - TEHRAN WILL NOT HAVE NUCLEAR WEAPON

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तेहरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत- ट्रंप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 10:15 PM IST

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ईरान के साथ समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया है. ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, ईरान VS कभी भी  परमाणु हथियार नहीं रखने पर सहमति जताई है. साथ ही, ये कहानी कि अमेरिका 300 मिलियन डॉलर ईरान को देगा, ये खबर गलत है औरये डेमोक्रेट्स ने फैलाई है. वहीं, अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और ईरान के पास इसे दोबारा खड़ा करने के लिए कभी भी संसाधन नहीं होंगे

इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि ईरान को किसी भी समझौते के बावजूद कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. 

ईरान के साथ समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया है. ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, ईरान VS कभी भी  परमाणु हथियार नहीं रखने पर सहमति जताई है. साथ ही, ये कहानी कि अमेरिका 300 मिलियन डॉलर ईरान को देगा, ये खबर गलत है औरये डेमोक्रेट्स ने फैलाई है. वहीं, अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और ईरान के पास इसे दोबारा खड़ा करने के लिए कभी भी संसाधन नहीं होंगे

इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि ईरान को किसी भी समझौते के बावजूद कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. 

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TEHRAN WILL NOT HAVE NUCLEAR WEAPON

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