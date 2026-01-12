ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से यूरोप में हड़कंप, ट्रंप बोले- अमेरिका नहीं तो चीन और रूस करेंगे कब्जा - AMERICAN GREENLAND PLAN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 12, 2026 at 11:01 PM IST
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ-साफ कहा है कि वो ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे. उन्होंने कहा, 'अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे, तो रूस या चीन ले लेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. उनके साथ डील करना अच्छा लगेगा, ये आसान है और हम किसी भी तरह ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे'
उधर, ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने अमेरिकी की शर्तों के आगे झुकने से इनकार कर दिया है. इसके बाद यूरोप के कई शक्तिशाली देश उसके बचाव में आकर खड़े हो गये हैं. एक संयुक्त बयान में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने कहा कि ग्रीनलैंड वहां के नागरिकों का है. डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग अपना फैसला खुद करेंगे.
ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही का एक ऑटोनोमस क्षेत्र है. अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी सुरक्षा के लिए अहम मानता है. उसका आरोप है कि ग्रीनलैंड में हर तरफ़ रूसी और चीनी जहाज़ नज़र आते हैं. ग्रीनलैंड सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से ही अमेरिका के लिए अहम नहीं है. बल्कि यह दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार है. आर्कटिक सर्कल में पिघलता बर्फ वैश्विक व्यापार के लिए नए जहाजरानी मार्ग खोल रहा है. यही वजह है कि उसने NATO देशों को ही आमने-सामने ला खड़ा किया है.
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ-साफ कहा है कि वो ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे. उन्होंने कहा, 'अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे, तो रूस या चीन ले लेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. उनके साथ डील करना अच्छा लगेगा, ये आसान है और हम किसी भी तरह ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे'
उधर, ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने अमेरिकी की शर्तों के आगे झुकने से इनकार कर दिया है. इसके बाद यूरोप के कई शक्तिशाली देश उसके बचाव में आकर खड़े हो गये हैं. एक संयुक्त बयान में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने कहा कि ग्रीनलैंड वहां के नागरिकों का है. डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग अपना फैसला खुद करेंगे.
ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही का एक ऑटोनोमस क्षेत्र है. अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी सुरक्षा के लिए अहम मानता है. उसका आरोप है कि ग्रीनलैंड में हर तरफ़ रूसी और चीनी जहाज़ नज़र आते हैं. ग्रीनलैंड सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से ही अमेरिका के लिए अहम नहीं है. बल्कि यह दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार है. आर्कटिक सर्कल में पिघलता बर्फ वैश्विक व्यापार के लिए नए जहाजरानी मार्ग खोल रहा है. यही वजह है कि उसने NATO देशों को ही आमने-सामने ला खड़ा किया है.