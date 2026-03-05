ETV Bharat / Videos

बुधवार को अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत पर टारपीडो से हमला कर डूबो दिया. इसको लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया. उन्होंने एक्स पर लिखा- पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत के पड़ोस तक पहुंच गया है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. जहां देश को एक स्थिर नेतृत्व की जरूरत है, वहीं उसे एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जिसने "समझौता कर लिया है और हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को त्याग दिया है." वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल पूछा कि सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे अफसोसजनक बताया. दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने अब्बास अराघची ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा- ‘‘लगभग 130 नाविकों को ले जा रहे एवं भारत की नौसेना के अतिथि पोत ‘फ्रिगेट देना’ पर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। मेरी बात याद रखना- अमेरिका ने जो उदाहरण पेश किया है, उसे उस पर अत्यधिक पछतावा होगा". भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने कहा कि युद्ध का अंत या समापन हमारे हाथों में है. 

