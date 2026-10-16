अमेरिका के ओरेगन में स्कूल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 बच्चों और 1 शिक्षक समेत 4 लोगों की मौत

अमेरिका के ओरेगन राज्य के बेंड शहर में एक स्कूल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 3 बच्चों और 1 शिक्षक समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16 वर्षीय हमलावर ने स्कूल के दरवाजों पर गोली चलाकर अंदर प्रवेश किया था, जिसे एक स्थानीय नागरिक ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। इस भयानक हमले में मारे गए बच्चों की उम्र 5, 8 और 11 वर्ष थी, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। एफबीआई (FBI) निदेशक काश पटेल ने बताया कि जांच एजेंसी की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस साल अमेरिकी स्कूलों में गोलीबारी की यह 26वीं घटना है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।