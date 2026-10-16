ETV Bharat / Videos

अमेरिका के ओरेगन में स्कूल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 बच्चों और 1 शिक्षक समेत 4 लोगों की मौत

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
OREGON BEND SCHOOL SHOOTING 4 DEAD (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2026 at 12:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका के ओरेगन राज्य के बेंड शहर में एक स्कूल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 3 बच्चों और 1 शिक्षक समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16 वर्षीय हमलावर ने स्कूल के दरवाजों पर गोली चलाकर अंदर प्रवेश किया था, जिसे एक स्थानीय नागरिक ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। इस भयानक हमले में मारे गए बच्चों की उम्र 5, 8 और 11 वर्ष थी, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। एफबीआई (FBI) निदेशक काश पटेल ने बताया कि जांच एजेंसी की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस साल अमेरिकी स्कूलों में गोलीबारी की यह 26वीं घटना है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

अमेरिका के ओरेगन राज्य के बेंड शहर में एक स्कूल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 3 बच्चों और 1 शिक्षक समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16 वर्षीय हमलावर ने स्कूल के दरवाजों पर गोली चलाकर अंदर प्रवेश किया था, जिसे एक स्थानीय नागरिक ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। इस भयानक हमले में मारे गए बच्चों की उम्र 5, 8 और 11 वर्ष थी, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। एफबीआई (FBI) निदेशक काश पटेल ने बताया कि जांच एजेंसी की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस साल अमेरिकी स्कूलों में गोलीबारी की यह 26वीं घटना है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

For All Latest Updates

TAGGED:

BEND SHOOTING
US SCHOOL SHOOTING
FBI KASH PATEL
3 CHILDREN KILLED IN US SCHOOL
OREGON SCHOOL SHOOTING

संबंधित ख़बरें

ABHIJIT DEEPKE ARREST FEAR DELHI

दिल्ली में CJP की 'लहरा दो तिरंगा' रैली से पहले फाउंडर अभिजीत दीपके ने जताई गिरफ्तारी की आशंका

October 16, 2026 at 11:49 AM IST
नेहा बोरा और प्रशांत भूषण के बयान पर सियासी घमासान

'हां, हम भारत में रिजीम चेंज की लड़ाई लड़ रहे', भड़की भाजपा, बोली, 'असली मकसद अब आया सामने'

October 15, 2026 at 11:10 PM IST
हूती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जुटे

हूती विद्रोही चीनी पार्ट्स से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जुटे, रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा

October 15, 2026 at 9:57 PM IST
CJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा

सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेताओं की गिरफ्तारी और SIR के खिलाफ आंदोलन तेज, दिपके ने किया कल देशभर में तिरंगा लहराने का आह्वान

October 15, 2026 at 8:31 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.