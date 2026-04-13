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ईरान पर US की समुद्री नाकेबंदी, होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा टकराव - US IRAN CONFLICT

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ईरान पर US की समुद्री नाकेबंदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 5:15 PM IST

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अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद हालात गंभीर हो गए हैं. यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने ईरानी बंदरगाहों पर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है, जिससे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाकर होर्मुज जलडमरूमध्य को शामिल किया गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम की वजह से इस मुद्दे पर चर्चा की और ईरान पर नेवल मैन्स के माध्यम से ग्लोबल प्लेस्टेशन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया. वहीं सैयद अब्बास अराघची ने इसे बातचीत तोड़ने वाला कदम बताया. अमेरिकी नौसेना ने विमानों को हटाने और सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल शास्त्रीय, प्लेस्टेशन लागत और व्यापार पर असर पड़ सकता है.

अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद हालात गंभीर हो गए हैं. यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने ईरानी बंदरगाहों पर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है, जिससे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाकर होर्मुज जलडमरूमध्य को शामिल किया गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम की वजह से इस मुद्दे पर चर्चा की और ईरान पर नेवल मैन्स के माध्यम से ग्लोबल प्लेस्टेशन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया. वहीं सैयद अब्बास अराघची ने इसे बातचीत तोड़ने वाला कदम बताया. अमेरिकी नौसेना ने विमानों को हटाने और सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल शास्त्रीय, प्लेस्टेशन लागत और व्यापार पर असर पड़ सकता है.

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