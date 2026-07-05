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अमेरिका में आजादी की 250वीं सालगिरह का जश्न, ट्रंप बोले, हम अपने देश में कम्युनिस्टों को नहीं चाहते - DECLARATION OF INDEPENDENCE

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अमेरिका में आजादी की 250वीं सालगिरह का जश्न (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 12:41 PM IST

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अमेरिका ने अपनी आजादी की 250 सालगिरह को पूरे धूमधाम से मनाया. देश भर में जगह-जगह कार्यक्रम हुए. मुख्य कार्यक्रम वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में हुआ. यहां करीब 40 मिनट तक शानदार आतिशबाजी हुई. इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस फायरवर्क माना जा रहा है. खराब मौसम की वजह से नेशनल मॉल को खाली कराए जाने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां से राष्ट्र को संबोधित किया. इस मौके पर ट्रंप ने एक बार फिर कम्युनिस्टों को जमकर हमला बोला. ट्रंप ने कहा कि हम अपने देश में कम्युनिस्टों को नहीं चाहते. कम्युनिज्म हमेशा हारता आया है और आगे भी हारेगा. यह अमेरिकी व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने दुनिया भर में कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ताकि यह विचारधारा कभी अमेरिका के भीतर जगह न बना सके.

वहीं, इस मौके पर न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल नेवल शो हुआ, जिसमें अमेरिका और दुनियाभर के 50 से ज्यादा युद्धपोत और 30 से ज्यादा जहाज शामिल हुए. ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा मैरीटाइम और एरियल गैदरिंग माना जा रहा है. INS सुदर्शिनी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया. पीएम मोदी ने 1.4 अरब भारतवासियों की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.  

अमेरिका के लिए ये दिन बेहद अहम है. 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटिश कॉलोनियों से अपनी आजादी का एलान किया और अपने लोगों की मेहनत की वजह से वह सुपरपावर बना.  

अमेरिका ने अपनी आजादी की 250 सालगिरह को पूरे धूमधाम से मनाया. देश भर में जगह-जगह कार्यक्रम हुए. मुख्य कार्यक्रम वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में हुआ. यहां करीब 40 मिनट तक शानदार आतिशबाजी हुई. इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस फायरवर्क माना जा रहा है. खराब मौसम की वजह से नेशनल मॉल को खाली कराए जाने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां से राष्ट्र को संबोधित किया. इस मौके पर ट्रंप ने एक बार फिर कम्युनिस्टों को जमकर हमला बोला. ट्रंप ने कहा कि हम अपने देश में कम्युनिस्टों को नहीं चाहते. कम्युनिज्म हमेशा हारता आया है और आगे भी हारेगा. यह अमेरिकी व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने दुनिया भर में कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ताकि यह विचारधारा कभी अमेरिका के भीतर जगह न बना सके.

वहीं, इस मौके पर न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल नेवल शो हुआ, जिसमें अमेरिका और दुनियाभर के 50 से ज्यादा युद्धपोत और 30 से ज्यादा जहाज शामिल हुए. ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा मैरीटाइम और एरियल गैदरिंग माना जा रहा है. INS सुदर्शिनी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया. पीएम मोदी ने 1.4 अरब भारतवासियों की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.  

अमेरिका के लिए ये दिन बेहद अहम है. 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटिश कॉलोनियों से अपनी आजादी का एलान किया और अपने लोगों की मेहनत की वजह से वह सुपरपावर बना.  

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