अमेरिका का ‘ब्लैकआउट बम’: बिना धमाके कैसे बंद हो जाती है पूरे देश की बिजली? - US MILITARY WEAPON
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Published : April 8, 2026 at 8:57 PM IST
ब्लैकआउट बम, जिसे ग्रेफाइट बम भी कहा जाता है, एक ऐसा आधुनिक सैन्य हथियार है जो बिना किसी बड़े विस्फोट के दुश्मन देश की बिजली व्यवस्था को ठप कर सकता है. यह हवा में फटकर सैकड़ों छोटे सबम्यूनिशन छोड़ता है, जिनसे अत्यंत महीन और कंडक्टिव कार्बन फाइबर निकलते हैं. ये फाइबर ट्रांसफॉर्मर और हाई-वोल्टेज लाइनों पर गिरकर शॉर्ट सर्किट पैदा करते हैं, जिससे पूरा पावर ग्रिड फेल हो जाता है और बड़े इलाके में अंधेरा छा जाता है. इसे “सॉफ्ट बम” कहा जाता है क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह नष्ट नहीं करता, लेकिन असर बेहद बड़ा होता है. 1991 के खाड़ी युद्ध और 1999 के सर्बिया संघर्ष में इसका इस्तेमाल हो चुका है. ईरान का पावर नेटवर्क बड़ा है, लेकिन पहले से दबाव में होने के कारण ऐसे हमले का असर गंभीर हो सकता है.
ब्लैकआउट बम, जिसे ग्रेफाइट बम भी कहा जाता है, एक ऐसा आधुनिक सैन्य हथियार है जो बिना किसी बड़े विस्फोट के दुश्मन देश की बिजली व्यवस्था को ठप कर सकता है. यह हवा में फटकर सैकड़ों छोटे सबम्यूनिशन छोड़ता है, जिनसे अत्यंत महीन और कंडक्टिव कार्बन फाइबर निकलते हैं. ये फाइबर ट्रांसफॉर्मर और हाई-वोल्टेज लाइनों पर गिरकर शॉर्ट सर्किट पैदा करते हैं, जिससे पूरा पावर ग्रिड फेल हो जाता है और बड़े इलाके में अंधेरा छा जाता है. इसे “सॉफ्ट बम” कहा जाता है क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह नष्ट नहीं करता, लेकिन असर बेहद बड़ा होता है. 1991 के खाड़ी युद्ध और 1999 के सर्बिया संघर्ष में इसका इस्तेमाल हो चुका है. ईरान का पावर नेटवर्क बड़ा है, लेकिन पहले से दबाव में होने के कारण ऐसे हमले का असर गंभीर हो सकता है.