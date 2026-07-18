ETV Bharat / Videos

अमेरिका का सातवां हमला: ईरान ने किया पलटवार, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक! - US IRAN WAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
America seventh attack on Iran (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 3:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिका द्वारा लगातार सातवीं रात किए गए हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने भीषण पलटवार किया है. ईरानी सेना ने 'ऑपरेशन लाइटनिंग' के तहत कुवैत और जॉर्डन में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है, जिसमें अल-उदैरी कैंप और अली अल-सलेम एयर बेस शामिल हैं.

इसके साथ ही, IRGC ने 'ऑपरेशन नस्र-2' के तहत बहरीन में अमेरिकी ड्रोन डिपो को नष्ट करने का दावा किया है. ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने हमले नहीं रोके, तो अमेरिकी कंपनियों के औद्योगिक और आईटी एसेट्स भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। पश्चिम एशिया में गहराते इस महायुद्ध की पूरी रिपोर्ट के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिका द्वारा लगातार सातवीं रात किए गए हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने भीषण पलटवार किया है. ईरानी सेना ने 'ऑपरेशन लाइटनिंग' के तहत कुवैत और जॉर्डन में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है, जिसमें अल-उदैरी कैंप और अली अल-सलेम एयर बेस शामिल हैं.

इसके साथ ही, IRGC ने 'ऑपरेशन नस्र-2' के तहत बहरीन में अमेरिकी ड्रोन डिपो को नष्ट करने का दावा किया है. ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने हमले नहीं रोके, तो अमेरिकी कंपनियों के औद्योगिक और आईटी एसेट्स भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। पश्चिम एशिया में गहराते इस महायुद्ध की पूरी रिपोर्ट के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN RETALIATION
OPERATION LIGHTNING
IRGC STRIKE
MIDDLE EAST TENSION
US IRAN WAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

SONAM WANGCHUK HOSPITALIZED IN DELHI

20 दिन के अनशन के बाद पुलिस एक्शन...सोनम वांगचुक जंतर-मंतर से अस्पताल क्यों ले जाए गए?

July 18, 2026 at 3:28 PM IST
2027 में आम जनता करेगी बुलेट ट्रेन में सफर !

भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट! 2027 में शुरू होगा पहला सेक्शन, 2030 में मिलेगी जापान की E10 ट्रेन

July 17, 2026 at 11:10 PM IST
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

वोटर लिस्ट से नाम कटने पर नहीं छिनेगी नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

July 17, 2026 at 10:52 PM IST
श्रद्धालुओं के लिए स्वंयसेवक चला रहे हैं लंगर

अमरनाथ यात्रा: श्रद्धालुओं के लिए देश भर से आए स्वंयसेवक चला रहे हैं लंगर, सेवा की भावना का दे रहे हैं संदेश

July 17, 2026 at 10:38 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.