हैदराबाद बनेगा डेटा सेंटर हब! अमेजन का ₹60,000 करोड़ निवेश, भारत फ्यूचर सिटी में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत - AMAZON
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Published : July 15, 2026 at 3:57 PM IST
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जल्द ही भारत के सबसे बड़े हाइपरस्केल डेटा सेंटर हब के रूप में उभर सकता है. राज्य सरकार ने अमेजन के साथ अगले 12 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता किया है. इस परियोजना के तहत भारत फ्यूचर सिटी में 202 एकड़ और चंदनवेल्ली में 98 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. सरकार ने कंपनी को 125 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन और रियायतें भी दी हैं. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नए डेटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे. इस निवेश से क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल बैंकिंग, ई-कॉमर्स, हेल्थकेयर और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. इससे हैदराबाद देश के प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रों में शामिल होगा.
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जल्द ही भारत के सबसे बड़े हाइपरस्केल डेटा सेंटर हब के रूप में उभर सकता है. राज्य सरकार ने अमेजन के साथ अगले 12 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता किया है. इस परियोजना के तहत भारत फ्यूचर सिटी में 202 एकड़ और चंदनवेल्ली में 98 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. सरकार ने कंपनी को 125 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन और रियायतें भी दी हैं. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नए डेटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे. इस निवेश से क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल बैंकिंग, ई-कॉमर्स, हेल्थकेयर और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. इससे हैदराबाद देश के प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रों में शामिल होगा.