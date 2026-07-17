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अमरनाथ यात्रा: श्रद्धालुओं के लिए देश भर से आए स्वंयसेवक चला रहे हैं लंगर, सेवा की भावना का दे रहे हैं संदेश - JAMMU AND KASHMIR

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श्रद्धालुओं के लिए स्वंयसेवक चला रहे हैं लंगर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 10:38 PM IST

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सालाना अमरनाथ यात्रा की एक खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पवित्र गुफा मंदिर तक जाने मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह लंगर लगाए जाते हैं। ये लंगर तीर्थयात्रियों को मुफ्त खाना और दूसरी जरूरी सेवाएं देते हैं। बनिहाल के चंदेरकोट में, ऐसे कई लंगर श्रद्धालुओं के लिए बहुत जरूरी सहारा बन गए हैं। स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे ये लंगर पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ताजा बना खाना और नाश्ता परोसते हैं। कुछ स्वंयसेवक पिछले दो दशकों से हर साल यहां आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें तीर्थयात्रियों की सेवा पूरी लगन और निस्वार्थ भाव से करने की गहरी इच्छा प्रेरित करती है। हर साल, लाखों श्रद्धालु प्राकृतिक तौर पर बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पवित्र गुफा मंदिर तक की मुश्किल यात्रा करते हैं। ऐसे में ये लंगर उनकी पूरी यात्रा के दौरान आराम और देखभाल का एक अहम जरिया साबित होते हैं।

सालाना अमरनाथ यात्रा की एक खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पवित्र गुफा मंदिर तक जाने मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह लंगर लगाए जाते हैं। ये लंगर तीर्थयात्रियों को मुफ्त खाना और दूसरी जरूरी सेवाएं देते हैं। बनिहाल के चंदेरकोट में, ऐसे कई लंगर श्रद्धालुओं के लिए बहुत जरूरी सहारा बन गए हैं। स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे ये लंगर पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ताजा बना खाना और नाश्ता परोसते हैं। कुछ स्वंयसेवक पिछले दो दशकों से हर साल यहां आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें तीर्थयात्रियों की सेवा पूरी लगन और निस्वार्थ भाव से करने की गहरी इच्छा प्रेरित करती है। हर साल, लाखों श्रद्धालु प्राकृतिक तौर पर बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पवित्र गुफा मंदिर तक की मुश्किल यात्रा करते हैं। ऐसे में ये लंगर उनकी पूरी यात्रा के दौरान आराम और देखभाल का एक अहम जरिया साबित होते हैं।

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