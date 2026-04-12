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3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन - AMARNATH YATRA

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3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 6:14 PM IST

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दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा तीन जुलाई से शुरू होगी. यह जानकारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दी. उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रा तीन जुलाई से शुरू होकर 57 दिन बाद 28 अगस्त को संपन्न होगी. यात्रा की तिथियों पर निर्णय मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया. उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा और यह 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा. श्रद्धालुओं के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है. सिन्हा ने कहा, "भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए पहली पूजा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, 29 जून 2026 को होगी. वहीं रक्षाबंधन 28 अगस्त यात्रा खत्म होगी. उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से शुरू होगा. उन्होंने कहा कि यह सुविधा देश भर में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पीएनबी, एसबीआई और यस बैंक की 554 ब्रांच में उपलब्ध होगी."

दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा तीन जुलाई से शुरू होगी. यह जानकारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दी. उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रा तीन जुलाई से शुरू होकर 57 दिन बाद 28 अगस्त को संपन्न होगी. यात्रा की तिथियों पर निर्णय मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया. उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा और यह 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा. श्रद्धालुओं के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है. सिन्हा ने कहा, "भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए पहली पूजा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, 29 जून 2026 को होगी. वहीं रक्षाबंधन 28 अगस्त यात्रा खत्म होगी. उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से शुरू होगा. उन्होंने कहा कि यह सुविधा देश भर में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पीएनबी, एसबीआई और यस बैंक की 554 ब्रांच में उपलब्ध होगी."

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