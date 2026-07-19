पुंछ और राजौरी में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है. कुदरत के कहर में कई लोगों की जानें चली गईं, जबकि कई लोग लापता हैं. पिछले 24 घंटों में पुंछ में 77 एमएम और राजौरी में 103 एमएम बारिश हुई. IMD ने 19 से 23 जुलाई के बीच खराब मौसम का अनुमान लगाया था और 21 से 23 जुलाई तक हालात गंभीर रहने की बात कही है. इस दौरान पूरे केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है. जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्सों, खासकर रियासी और उधमपुर जिलों में 20 जुलाई से 23 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में पवित्र गुफा मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पक्का करने के लिए एहतियाती तौर यात्रा रोकने का फैसला लिया गया. उधर, जो श्रद्धालु वैष्णो देवी की यात्रा के लिए कटरा पहुंचे हैं, उनका इंतजार भी बढ़ गया है. क्योंकि प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए यात्रा रोक दी है. यात्रा स्थगित होने से यात्री निराश हैं.मौसम विभाग ने यात्रियों और टूरिस्ट को अपनी यात्रा की प्लानिंग ध्यान से करने की सलाह दी है. ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से लैंडस्लाइड वाले इलाकों से बचने को कहा है. अधिकारियोंके मुताबिक, इस साल की यात्रा शुरू होने के बाद से 3.70 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं. प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से मौसम विभाग की एडवाइजरी मानने और उसी के मुताबिक, आगे की यात्रा शिड्यूल करने की सलाह दी है.