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जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में अमरनाथ यात्रियों की बस अनियंत्रित होकर घर पर गिरी, 39 श्रद्धालु घायल - AMARNATH YATRA

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AMARNATH YATRA BUS ACCIDENT TODAY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 4:05 PM IST

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जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ एक भयानक सड़क हादसा हो गया है. बुधवार सुबह गनीवान (गुंड) इलाके के हरिगांव में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई और सीधे एक घर पर जा गिरी. गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त घर खाली था और इस घर से टकराने के कारण बस गहरी सिंध नदी में गिरने से बच गई.

इस हादसे में 39 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस और SDRF की मदद से रेस्क्यू कर SKIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के सख्त निर्देश दिए हैं. हादसे के कारणों और ताज़ा अपडेट के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ एक भयानक सड़क हादसा हो गया है. बुधवार सुबह गनीवान (गुंड) इलाके के हरिगांव में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई और सीधे एक घर पर जा गिरी. गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त घर खाली था और इस घर से टकराने के कारण बस गहरी सिंध नदी में गिरने से बच गई.

इस हादसे में 39 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस और SDRF की मदद से रेस्क्यू कर SKIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के सख्त निर्देश दिए हैं. हादसे के कारणों और ताज़ा अपडेट के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

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