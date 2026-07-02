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बम-बम भोले जयघोष के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू, श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को LG मनोज सिन्हा ने दिखाई झंडी - AMARNATH YATRA

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बम-बम भोले जयघोष के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 8:47 PM IST

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Updated : July 2, 2026 at 9:29 PM IST

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जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह सलाना अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत हुई. जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथजी यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे खास तीर्थ यात्राओं में से एक है और इसके बहुत अच्छी तरह से संपन्न होने की उम्मीद जताई. उन्होंने भक्तों में बढ़ते जोश को देखा और यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की. इस यात्रा में कश्मीर घाटी में बालटाल और पहलगाम दोनों बेस कैंप पर भक्तों की बड़ी भीड़ 'बम- बम भोले' के नारे लगाती हुई देखी गई. झंडी दिखाने से कुछ घंटे पहले, सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन के जवानों ने के9 यूनिट के साथ मिलकर तीर्थयात्रा की तैयारी और सुरक्षा पक्का करने के लिए उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे को सैनिटाइज किया.

जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह सलाना अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत हुई. जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथजी यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे खास तीर्थ यात्राओं में से एक है और इसके बहुत अच्छी तरह से संपन्न होने की उम्मीद जताई. उन्होंने भक्तों में बढ़ते जोश को देखा और यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की. इस यात्रा में कश्मीर घाटी में बालटाल और पहलगाम दोनों बेस कैंप पर भक्तों की बड़ी भीड़ 'बम- बम भोले' के नारे लगाती हुई देखी गई. झंडी दिखाने से कुछ घंटे पहले, सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन के जवानों ने के9 यूनिट के साथ मिलकर तीर्थयात्रा की तैयारी और सुरक्षा पक्का करने के लिए उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे को सैनिटाइज किया.

Last Updated : July 2, 2026 at 9:29 PM IST

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