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इजराइल जा रहे विमान के दो पायलटों के बीच झगड़ा, चाकू से किया हमला

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प्लेन की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 8:29 PM IST

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संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से इजराइल जा रहे एक कमर्शियल प्लेन को बुधवार को सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इससे प्लेन के हाईजैक होने की आशंका पैदा हो गई और इजराइल को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े.सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए इजराइली मीडिया ने बताया कि यह घटना प्लेन के दो पायलटों के बीच झगड़े की वजह से हुई और प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित थे. प्लेन सऊदी अरब के तबुक में उतरा, जो एक सिविल और मिलिट्री बेस है.पब्लिकली उपलब्ध फ्लाइट ट्रैकिंग जानकारी के अनुसार, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ्लाईदुबई के प्लेन ने इमरजेंसी अलर्ट भेजा.घटना की जानकारी रखने वाले एक क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि कॉकपिट में झगड़ा हुआ था और इसमें पायलट शामिल थे.

संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से इजराइल जा रहे एक कमर्शियल प्लेन को बुधवार को सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इससे प्लेन के हाईजैक होने की आशंका पैदा हो गई और इजराइल को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े.सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए इजराइली मीडिया ने बताया कि यह घटना प्लेन के दो पायलटों के बीच झगड़े की वजह से हुई और प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित थे. प्लेन सऊदी अरब के तबुक में उतरा, जो एक सिविल और मिलिट्री बेस है.पब्लिकली उपलब्ध फ्लाइट ट्रैकिंग जानकारी के अनुसार, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ्लाईदुबई के प्लेन ने इमरजेंसी अलर्ट भेजा.घटना की जानकारी रखने वाले एक क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि कॉकपिट में झगड़ा हुआ था और इसमें पायलट शामिल थे.

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