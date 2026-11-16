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15 दिन तक जंगल में अकेले भूख और ठंड से जंग... ओडिशा के कंधमाल में जिंदा मिले शिक्षक

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15 दिन बाद जिंदा मिले शिक्षक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2026 at 1:44 PM IST

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ओडिशा के कंधमाल के रायकिया ब्लॉक में डुब्बा प्राइमरी स्कूल के शिक्षक 15 दिन बाद नाले के किनारे जिंदा हालत में मिले. चक्रवात अर्नब की वजह से हो रही बारिश के बीच जब वे स्कूल से लौट रहे थे, तब रास्ता पानी में डूब चुका था. एक झरने के तेज बहाव में वह बह गए. 15 दिन तक जंगल में भूख और ठंड से जूझते रहे. परिवार और गांव वालों ने इनके जिंदा होने की उम्मीद छोड़ दी थी.

पत्नी ने पुलिस स्टेशन में मोहन के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. बारिश रुकने के बाद परिवार और पुलिस वालों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला.

आखिरकार, रटिंग्ही गाँव के पास एक नाले के किनारे शिक्षक ज़िंदा मिले. खबर मिलते ही, रायकिया पुलिस स्टेशन के अधिकारी और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. उनकी हालत खराब थी. शरीर कमजोर था. चल फिर नहीं सकते थे. पहाड़ी और दुर्गम इलाका होने की वजह से उनको यहां से निकालना चुनौती थी. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पहाड़ी से नीचे लाया गया और तुरंत रायकिया हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया.

फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. खराब स्वास्थ्य की वजह से वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं कि वो वहां कैसे पहुंचे और जंगल में किस तरह से 15 दिन बिताए.

ओडिशा के कंधमाल के रायकिया ब्लॉक में डुब्बा प्राइमरी स्कूल के शिक्षक 15 दिन बाद नाले के किनारे जिंदा हालत में मिले. चक्रवात अर्नब की वजह से हो रही बारिश के बीच जब वे स्कूल से लौट रहे थे, तब रास्ता पानी में डूब चुका था. एक झरने के तेज बहाव में वह बह गए. 15 दिन तक जंगल में भूख और ठंड से जूझते रहे. परिवार और गांव वालों ने इनके जिंदा होने की उम्मीद छोड़ दी थी.

पत्नी ने पुलिस स्टेशन में मोहन के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. बारिश रुकने के बाद परिवार और पुलिस वालों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला.

आखिरकार, रटिंग्ही गाँव के पास एक नाले के किनारे शिक्षक ज़िंदा मिले. खबर मिलते ही, रायकिया पुलिस स्टेशन के अधिकारी और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. उनकी हालत खराब थी. शरीर कमजोर था. चल फिर नहीं सकते थे. पहाड़ी और दुर्गम इलाका होने की वजह से उनको यहां से निकालना चुनौती थी. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पहाड़ी से नीचे लाया गया और तुरंत रायकिया हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया.

फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. खराब स्वास्थ्य की वजह से वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं कि वो वहां कैसे पहुंचे और जंगल में किस तरह से 15 दिन बिताए.

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CYCLONE ARNAB IN ODISHA
CYCLONE ARNAB DEVASTATION
TEACHER RESCUED IN KANDHAMAL
RESCUED ALIVE AFTER 15 DAYS
TEACHER RESCUED AFTER 15 DAYS

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