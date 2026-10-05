महिला पत्रकारों से कथित उत्पीड़न मामला: जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर, FIR की मांग को लेकर रातभर थाने के बाहर बैठे रहे प्रदर्शनकारी

दिल्ली में महिला पत्रकारों से कथित यौन उत्पीड़न और बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी रविवार रात भी संसद मार्ग थाने के बाहर बैठे रहे. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए. प्रदर्शनों को देखते हुए आज सुबह से ही संसद मार्ग थाने के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई. थाने के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. इसी बीच कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्राथमिक जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का हवाला देकर FIR दर्ज करने में देरी कर रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है. इसी बीच, दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों से मिली शिकायतों को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए आधिकारिक रूप से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है.मामला 3 अक्टूबर का है. SIR और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर दी और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. इस दौरान कवरेज कर रही कुछ महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए है. शिकायतकर्ताओं में से एक पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक तरीके से छूने का आरोप लगाया है. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिस अधिकारी पर FIR दर्ज होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है.

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