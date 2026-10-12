राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का समर्थन, मुस्लिम समुदाय से शामिल होने की अपील

नई दिल्ली: दिल्ली में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर सियासी हलचल के बीच ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने विपक्ष के प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट मार्च को समर्थन देने का ऐलान किया है. काउंसिल की दिल्ली इकाई के महासचिव रईसुद्दीन ने संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मार्च में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के वोट की अहमियत और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए. रईसुद्दीन की इस अपील के बाद अब इस मार्च में सामाजिक संगठनों की भागीदारी को लेकर भी चर्चा हो रही है. काउंसिल की ओर से उठाए गए इस कदम को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, मार्च में संगठन की ओर से कितने लोग शामिल होंगे, इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है.