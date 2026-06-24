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अलीगंज अग्निकांड: दबे पांव आई मौत, ऐसे छीन ले गई हंसती-खेलती 15 जिंदगी - UP ALIGANJ FIRE NEWS

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अलीगंज अग्निकांड. (Video Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 12:36 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई. हादसे ने पूरे प्रदेश ही नहीं, देश को भी झकझोर दिया है. आग इतनी भीषण थी कि तीसरी मंजिल पर फंसे करीब एक दर्जन युवाओं को अपनी जान बचाने के लिए तार के सहारे नीचे उतरना पड़ा. दौरान एक युवक ने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिसमें उसे गंभीर चोटे आई हैं. घटना के दौरान जो 15 युवा बिल्डिंग के अंदर फंस गए, वह जिंदा बाहर नहीं निकल सके. वहीं, घटना की भयावहता को देखते हुए सीएम योगी अलीगढ़ का दौरा छोड़कर लखनऊ रवाना हुए. वहां मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ACS होम संजय प्रसाद , DGP राजीव कृष्ण पहुंचे. लखनऊ आज रो रहा है, अलीगंज की हवाओं में आज भी उस धुएं की कड़वाहट और अपनों को खोने का सन्नाटा पसरा है।सवाल है कि  इन पीड़ित परिवारों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति कौन देगा ? सिस्टम ? ब्यूरोक्रेट ? ठेकेदार ? या इन तीनों की तिकड़ी,जिसकी लापरवाहियां और फ़ायदे के सौदे ज़िंदा सपनों को राख में बदल देते हैं ? अलविदा उन मासूम रूहों को, जो इस आग में असमय ही विलीन हो गईं, ये रूहें सिस्टम के सामने कई सवाल छोड़ गई हैं और अपनों के भीतर एक ऐसी टीस,जो रह रहकर ताज़िंदगी इन्हें कुहकाती रहेगी!

लखनऊ: राजधानी के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई. हादसे ने पूरे प्रदेश ही नहीं, देश को भी झकझोर दिया है. आग इतनी भीषण थी कि तीसरी मंजिल पर फंसे करीब एक दर्जन युवाओं को अपनी जान बचाने के लिए तार के सहारे नीचे उतरना पड़ा. दौरान एक युवक ने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिसमें उसे गंभीर चोटे आई हैं. घटना के दौरान जो 15 युवा बिल्डिंग के अंदर फंस गए, वह जिंदा बाहर नहीं निकल सके. वहीं, घटना की भयावहता को देखते हुए सीएम योगी अलीगढ़ का दौरा छोड़कर लखनऊ रवाना हुए. वहां मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ACS होम संजय प्रसाद , DGP राजीव कृष्ण पहुंचे. लखनऊ आज रो रहा है, अलीगंज की हवाओं में आज भी उस धुएं की कड़वाहट और अपनों को खोने का सन्नाटा पसरा है।सवाल है कि  इन पीड़ित परिवारों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति कौन देगा ? सिस्टम ? ब्यूरोक्रेट ? ठेकेदार ? या इन तीनों की तिकड़ी,जिसकी लापरवाहियां और फ़ायदे के सौदे ज़िंदा सपनों को राख में बदल देते हैं ? अलविदा उन मासूम रूहों को, जो इस आग में असमय ही विलीन हो गईं, ये रूहें सिस्टम के सामने कई सवाल छोड़ गई हैं और अपनों के भीतर एक ऐसी टीस,जो रह रहकर ताज़िंदगी इन्हें कुहकाती रहेगी!

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