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भावनगर के अलंग में है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का कारखाना, व्यावसायिक एलपीजी की कमी से काम बुरी तरह से प्रभावित - LARGEST SHIP BREAKING YARD

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सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का कारखाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 5:29 PM IST

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गुजरात के अलंग शहर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का कारखाना है, लेकिन व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण इस कारखाने को चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं. जहाजों को टुकड़ों में काटने के लिए एलपीजी की जरूरत होती है. पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी की आपूर्ति कम हो गई है. एलपीजी की कमी के कारण अलंग के जहाज तोड़ने वाले संघ का कहना है कि अलंग में कई इकाइयां या तो आंशिक रूप से चालू हैं या पूरी तरह से बंद हो गई हैं. स्वाभाविक रूप से काम के घंटे कम होने के कारण हजारों श्रमिकों की दैनिक मजदूरी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. 

गुजरात के अलंग शहर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का कारखाना है, लेकिन व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण इस कारखाने को चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं. जहाजों को टुकड़ों में काटने के लिए एलपीजी की जरूरत होती है. पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी की आपूर्ति कम हो गई है. एलपीजी की कमी के कारण अलंग के जहाज तोड़ने वाले संघ का कहना है कि अलंग में कई इकाइयां या तो आंशिक रूप से चालू हैं या पूरी तरह से बंद हो गई हैं. स्वाभाविक रूप से काम के घंटे कम होने के कारण हजारों श्रमिकों की दैनिक मजदूरी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. 

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