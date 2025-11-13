व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है. गुरुवार को NSG और CFSL की टीमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और मामले की जांच की. उधर, दिल्ली ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े रेड कलर की फोर्ड इस्को स्पोर्ट कार के आसपास के इलाके को सील किया है.. एक दिन पहले ही इस कार को फरीदाबाद जिले के खंडावली गांव से जब्त किया गया था.. जिसके बाद बुधबार शाम बम निरोधक दस्ता वहां पहुंची.. ये कार दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है. डीएनए जांच के पुष्टि हुई कि दिल्ली में जिस I-20 कार में धमाका हुआ.. उसे डॉक्टर उमर चला रहा था.. दिल्ली ब्लास्ट की जो ताजा CCTV सामने आई है.. उसमें वो I20 कार कनॉट प्लेस के आसपास चक्कर लगाई हुई दिख रही है. सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये बात सामने आई कि IED ले जाने के लिए संदिग्धों ने लिए तीन कारों- एक सफेद हुंडई आई-20, एक लाल इको स्पोर्टस कार और एक मारुति सुजुकी ब्रेजा खरीदी थीं.. उमर ने लाल किला क्षेत्र की रेकी करने के लिए इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल किया.. पुलिस ने तीसरी कार को भी बरामद कर लिया है.. संदिग्ध ब्रेजा कार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली है.. जो आरोपी डॉ शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है.. मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है.. और पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस को सुरक्षा घेरे में ले लिया है. उधर, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में कश्मीर के अलग-अलग इलाकों से तीन सरकारी कर्मचारियों समेत करीब 10 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार रात भर छापेमारी कर अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम जिलों से संदिग्धों को हिरासत में लिया.. वहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के नूंह से एक मौलवी को हिरासत में लिया.. मौलाना पर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास किराये के मकान में विस्फोटक रखने में मदद करने का आरोप है. मौलवी इश्तियाक मेवात का रहने वाला है और वह अल फलाह यूनिवर्सिटी में महजबी तकरीरें देता था..