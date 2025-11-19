दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में ईडी ने अल फलाह के चेयरमैमन जावेद अहमद सिद्दकी को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे 13 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया. जावेद को ईडी ने 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था. ये दिल्ली कार विस्फोट के बाद से ही जांच एंजेंसियों के रडार पर था. अल फलाह यूनिवर्सिटी के तीन डॉक्टरों का नाम लाल किला ब्लास्ट में सामने आया . जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी की जांच शुरू हुई. टेरर फंडिंग और मनी लॉड्रिंग के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया.

जांच एजेंसियी ने मंगलवार रात फरीदाबाद के अल फलाह विश्विद्यालय में रेड मारी. जावेद के अन्य ठिकानों पर दबिश दी. दस्तावेजों की जांच की और उसे हिरासत में ले लिया. कोर्ट में जांच एंजेसी ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी ने यूजीसी से मान्यता होने का झूठा दावा किया. छात्रों और उनके पैरेंट्स को भ्रमित किया. 2018 से 2025 के बीच 415.10 करोड़ की कमाई की. एजेंसी ने आरोप लगाया कि लोगों से ठगी और छात्रों की फीस से हासिल धनराशि को व्यक्तिगत और निजी उपयोग के लिए किया जा रहा था. ईडी ने अल फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय सहित 19 ठिकानों की तलाशी के दौरान लगभग 48 लाख रुपये जब्त किए.