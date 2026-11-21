मिर्जापुर : देवउठनी एकादशी के अवसर पर मां विंध्यवासिनी धाम में दीपदान महोत्सव और जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह समेत अन्य गायकों ने भजन व भक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी, जिससे पूरा माहौल भक्ति के रंग में रंगा नजर आया. मंदिर परिसर में चारों ओर जगमगाते दीपों के बीच मां के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला. अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, यहां की भक्ति और श्रद्धा का माहौल अद्भुत है. मां का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, यही हमारी कामना है.