वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और गरीबी हमारे देश से विदा हो रही है. पीएम मोदी ने कहा, 'विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 12-13 साल की छोटी अवधि में 50 करोड़ लोग करीबी से बाहर निकले हैं. ये निश्चित रूप से खुशी की बात है. मेरा मानना है कि आजादी के बाद से ये सफलता की सबसे बड़ी कहानी है.'

गुजरात के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित दीवाली के बाद स्नेह मिलन कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को हासिल करने का श्रेय सरकार की नीतियों को दिया. उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. जिन लोगों ने आजादी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया. जिन लोगों ने आजादी के लिए अपनी जवानी जेल में गुजार दी, वो जो भी आत्माएं हो, आज विश्व बैंक की रिपोर्ट को देखकर जरूर खुश होंगे, ये सोचकर कि गरीबी मेरे देश से विदा हो रही है. हजारों सालों की गुलामी के बाद पहली बार 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती.'

इस अवसर पीएम मोदी ने विरोधियों पर भी निशाना साधा और कहा, 'मैं जानता हूं कि कई लोग इसे जोर से बोलने में भी हिचकेंगे, क्योंकि ये सब इसी काल में हुआ है. वे इसे पसंद नहीं करते हैं. वे चाहे इसे पसंद करें या नहीं, हमें संतोष है कि हमारा प्रयास सफल रहा है.'