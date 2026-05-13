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अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन… 38 साल की उम्र में ली आखिरी सांस - PRATEEK YADAV DEATH

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PRATEEK YADAV DEATH NEWS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 5:32 PM IST

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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया. मंगलवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मामला संदिग्ध लगने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए KGMU भेजा गया है. करीबी सूत्रों के मुताबिक प्रतीक लंबे समय से सांस और हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. निधन की खबर मिलते ही अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे और मौत के कारणों की जांच की मांग की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने शोक जताया. राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक यादव फिटनेस और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे तथा पशु सेवा कार्यों में भी सक्रिय थे.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया. मंगलवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मामला संदिग्ध लगने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए KGMU भेजा गया है. करीबी सूत्रों के मुताबिक प्रतीक लंबे समय से सांस और हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. निधन की खबर मिलते ही अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे और मौत के कारणों की जांच की मांग की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने शोक जताया. राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक यादव फिटनेस और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे तथा पशु सेवा कार्यों में भी सक्रिय थे.

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