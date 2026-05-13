समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया. मंगलवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मामला संदिग्ध लगने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए KGMU भेजा गया है. करीबी सूत्रों के मुताबिक प्रतीक लंबे समय से सांस और हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. निधन की खबर मिलते ही अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे और मौत के कारणों की जांच की मांग की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने शोक जताया. राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक यादव फिटनेस और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे तथा पशु सेवा कार्यों में भी सक्रिय थे.