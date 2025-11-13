ETV Bharat / Videos

थार रेगिस्तान में 'अखंड प्रहार', वायुसेना और थलसेना का दिखा दम, स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन

November 13, 2025

Updated : November 13, 2025

राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया. जावानों ने हेलिकॉप्टर से उतर कर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया. वज्र, अपाचे, चेतक ने इनको कवर दिया..जगुआर लड़ाकू विमानों ने जबरदस्त हमला बोला. इसके साथ ही जैसलमेर में भारतीय सेना के युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल खत्म हुआ.

युद्धाभ्यास के आखिरी दिन थल सेना और वायुसेना ने दमखम दिखाया. तोपों ने दुश्मन के ठिकानों के अंदर तक घुसकर वार किया. कोर्णाक कोर की यूनिट ने आगे बढ़कर दुश्मन को चारों खाने चित किया. इस वक्त वायुसेन ने इनकी मदद की. इस अभ्यास में लाइव फायरिंग. रियल टाइम अटैक का प्रदर्शन हुआ

थार के धोरों में स्वदेशी तकनीक की धार दिखी. ड्रोन, रडार और काउंटर ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया. युद्धाभ्यास में भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित किया गया.

INDIAN ARMY WAR EXERCISE
TRI SERVICES EXERCISE
OPERATIONAL PREPAREDNESS
कोणार्क कोर की युद्धक तैयारी
INDIAN ARMY WAR EXERCISE

ETV Bharat Hindi Team

