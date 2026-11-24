केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने आगामी 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है. नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह ने इसकी घोषणा की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की. इस दौरान उन्होंने कहा, 'हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज उनके कमरे में एक बैठक खत्म हुई. इसमें शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों के प्रमुख नेताओं ने एक साथ बैठकर यह फैसला लिया कि अगला पंजाब विधानसभा चुनाव BJP और अकाली दल मिलकर लड़ेंगे. शाह ने आगे कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रहेगा. राज्य का सीएम भी शिरोमणि अकाली दल से ही बनेगा.