ETV Bharat / Videos

अकाल तख्त का बड़ा फैसला: CM भगवंत मान ‘गुरु द्रोही’ घोषित, AAP ने उठाए सवाल - BHAGWANT MANN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Akal Takht Declares Bhagwant Mann Guru Drohi (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 2:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमृतसर में पांच सिंह साहिबानों की बैठक के बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ‘गुरु द्रोही’ और ‘खालसा पंथ विरोधी’ घोषित कर दिया. अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने बताया कि एक विवादित वीडियो मामले में मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा गया था. मान ने वीडियो को फर्जी और एआई से निर्मित बताया था, लेकिन अकाल तख्त के अनुसार मान्यता प्राप्त लैब की जांच में वीडियो के साथ छेड़छाड़ के संकेत नहीं मिले. इसी आधार पर यह फैसला लिया गया। हालांकि जांच करने वाली लैब के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए. आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिपोर्ट में वीडियो की प्रामाणिकता की बात है, व्यक्ति की पहचान की नहीं.

अमृतसर में पांच सिंह साहिबानों की बैठक के बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ‘गुरु द्रोही’ और ‘खालसा पंथ विरोधी’ घोषित कर दिया. अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने बताया कि एक विवादित वीडियो मामले में मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा गया था. मान ने वीडियो को फर्जी और एआई से निर्मित बताया था, लेकिन अकाल तख्त के अनुसार मान्यता प्राप्त लैब की जांच में वीडियो के साथ छेड़छाड़ के संकेत नहीं मिले. इसी आधार पर यह फैसला लिया गया। हालांकि जांच करने वाली लैब के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए. आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिपोर्ट में वीडियो की प्रामाणिकता की बात है, व्यक्ति की पहचान की नहीं.

For All Latest Updates

TAGGED:

AKAL TAKHT
AAP PUNJAB POLITICS
GURU DROHI
KHALSA PANTH
BHAGWANT MANN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Aravalli Green Wall Project India

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नई उम्मीद, 1400 किमी लंबी हरित पट्टी बनाने की तैयारी

June 16, 2026 at 1:51 PM IST
Palshi Zilla Parishad School Condition

जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर बच्चे, पाल्शी जिला परिषद स्कूल की बदहाली उजागर

June 16, 2026 at 1:50 PM IST
US Iran Peace Agreement 2026

अमेरिका-ईरान शांति समझौते का दुनिया ने किया स्वागत, वैश्विक स्थिरता की बढ़ी उम्मीद

June 16, 2026 at 1:50 PM IST
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में बवाल

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में बवाल, संस्थापक अभिजीत दीपके को युवकों ने मारा थप्पड़

June 15, 2026 at 11:06 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.