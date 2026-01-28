ETV Bharat / Videos

6 बार डिप्टी सीएम रहे अजित पवार का सीएम बनने का सपना अधूरा ही रह गया, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा कभी छिपाई नहीं - AJIT PAWAR DEPUTY CM 6 TIMES

अजित पवार का सीएम बनने का सपना अधूरा ही रह गया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 10:49 PM IST

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री के रूप में छह बार सेवा दे चुके अजित पवार के लिए मुख्यमंत्री पद सपना ही रह गया. बुधवार को एक दुखद विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना कभी साकार नहीं हो पाया. 66 साल के अजित पवार की पहचान जमीन से जुड़े एक नेता की रही. ये संयोग ही है कि उनका दुखद अंत उनके गृह नगर बारामती में हुआ. अजित पवार ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा कभी भी छिपाई नहीं. जुलाई 2023 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार में शामिल होने से पहले वे नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए उप-मुख्यमंत्री थे. हालांकि वो सरकार मुश्किल से दो दिन ही चली. उनके नाम कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के नेतृत्व वाली कई सरकारों में उप-मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है. 2024 आम चुनाव में मिली करारी हार को लेकर आलोचकों के निशाने पर आए .अजित पवार ने हालांकि पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में 41 सीट जीतकर सबको गलत साबित कर दिया.... एनसीपी (शरदचंद्र पवार) को सिर्फ 10 सीट मिलीं....साल 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अजित पवार ने राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली. बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन के बावजूद वो विकास के लिए प्रतिबद्ध थे. अजित पवार राज्य के वित्त और योजना मंत्री थे और अगले महीने मुंबई में 23 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के दौरान 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करने वाले थे.

