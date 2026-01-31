महाराष्ट्र की सियासत में खींचतान जारी, सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ - POLITICAL TUSSLE IN MAHARASHTRA
Published : January 31, 2026 at 10:24 PM IST
एक तरफ जब पूरे महाराष्ट्र में पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन को लेकर शोक की लहर है तो दूसरी तरफ प्रदेश की सियासत में खींचतान का दौर जारी है. इसी खींचतान के बीच पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.
राज्य के इंचार्ज गवर्नर आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही इमोशनल माहौल में हुआ. इससे पहले राजभवन में एनसीपी विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.
उधर, एनसीपी के दोनों धड़ों के मर्जर को लेकर नए-नए बयान सामने आ रहे हैं. प्रदेश के सीनियर नेता शरद पवार ने एनसीपी के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एनसीपी के दोनों धड़ों को साथ लाने के लिए पिछले चार महीने से सकारात्मक बातचीत चल रही थी. अजीत पवार 12 तारीख को दोनों धड़ों के फैसले का एलान करने वाले थे. इसी बीच ये हादसा हुआ और प्रकिया बाधित हो गई. हालांकि पार्टी के विलय के दावों पर एनसीपी सवाल उठा रही है. असली खींचतान इस बात को लेकर है कि मर्जर के बाद पार्टी का बॉस कौन होगा. पार्टी एनडीए के साथ रहेगी या इंडी गठबंधन के साथ?
