ETV Bharat / Videos

महाराष्ट्र की सियासत में खींचतान जारी, सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ - POLITICAL TUSSLE IN MAHARASHTRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
महाराष्ट्र की सियासत में खींचतान जारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 10:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

एक तरफ जब पूरे महाराष्ट्र में पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन को लेकर शोक की लहर है तो दूसरी तरफ प्रदेश की सियासत में खींचतान का दौर जारी है. इसी खींचतान के बीच पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

राज्य के इंचार्ज गवर्नर आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही इमोशनल माहौल में हुआ. इससे पहले राजभवन में एनसीपी विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.  

उधर, एनसीपी के दोनों धड़ों के मर्जर को लेकर नए-नए बयान सामने आ रहे हैं. प्रदेश के सीनियर  नेता शरद पवार ने एनसीपी के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एनसीपी के दोनों धड़ों को साथ लाने के लिए पिछले चार महीने से सकारात्मक बातचीत चल रही थी. अजीत पवार 12 तारीख को दोनों धड़ों के फैसले का एलान करने वाले थे. इसी बीच ये हादसा हुआ और प्रकिया बाधित हो गई. हालांकि पार्टी के विलय के दावों पर एनसीपी सवाल उठा रही है. असली खींचतान इस बात को लेकर है कि मर्जर के बाद पार्टी का बॉस कौन होगा. पार्टी एनडीए के साथ रहेगी या इंडी गठबंधन के साथ? 

एक तरफ जब पूरे महाराष्ट्र में पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन को लेकर शोक की लहर है तो दूसरी तरफ प्रदेश की सियासत में खींचतान का दौर जारी है. इसी खींचतान के बीच पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

राज्य के इंचार्ज गवर्नर आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही इमोशनल माहौल में हुआ. इससे पहले राजभवन में एनसीपी विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.  

उधर, एनसीपी के दोनों धड़ों के मर्जर को लेकर नए-नए बयान सामने आ रहे हैं. प्रदेश के सीनियर  नेता शरद पवार ने एनसीपी के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एनसीपी के दोनों धड़ों को साथ लाने के लिए पिछले चार महीने से सकारात्मक बातचीत चल रही थी. अजीत पवार 12 तारीख को दोनों धड़ों के फैसले का एलान करने वाले थे. इसी बीच ये हादसा हुआ और प्रकिया बाधित हो गई. हालांकि पार्टी के विलय के दावों पर एनसीपी सवाल उठा रही है. असली खींचतान इस बात को लेकर है कि मर्जर के बाद पार्टी का बॉस कौन होगा. पार्टी एनडीए के साथ रहेगी या इंडी गठबंधन के साथ? 

For All Latest Updates

TAGGED:

POLITICAL TUSSLE IN MAHARASHTRA
महाराष्ट्र में सियासी खींचतान जारी
सुनेत्रा पवार ने ली शपथ
पहली महिला उप मुख्यमंंत्री
POLITICAL TUSSLE IN MAHARASHTRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Kendrapara Women Redefine Self-Reliance

केंद्रपाड़ा की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता को दी नई परिभाषा, नारियल के कचरे से क्राफ्ट बनाकर कर रहीं कमाई

January 30, 2026 at 10:50 PM IST
NCP के दोनों गुटों का मर्जर जल्द

NCP के दोनों गुटों का मर्जर जल्द, पार्टी नेताओं का दावा, पहले से चल रही है बातचीत

January 30, 2026 at 10:48 PM IST
अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, 'कांग्रेस ने असम को बंदूकों, गोलियों और मौतों के अलावा क्या दिया'?

January 30, 2026 at 10:27 PM IST
इको-फ्रेंडली और कम लागत वाला होगा सफर

LNG से चलने वाले पहले इंजन की शुरुआत, इको-फ्रेंडली और कम लागत वाला होगा सफर

January 30, 2026 at 9:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.